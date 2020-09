Non, les Denver Nuggets n’ont pas encore dit leur dernier mot ! Après deux défaites lors des deux premiers duels face aux Los Angeles Lakers, les joueurs de Michael Malone ont trouvé les arguments afin de tenir tête aux Californiens et conserver toutes leurs chances de disputer les Finales NBA pour la première fois. Emmenés par LeBron James (30 points, 10 rebonds, 11 passes), les Lakers ont pris le meilleur départ avec un 8-2 inaugural qui leur a offert le plus grand écart en leur faveur de l’ensemble de la rencontre. Car, une fois revenus à égalité à un peu moins de trois minutes du terme du premier quart-temps, les Denver Nuggets n’ont jamais lâché l’avantage au tableau d’affichage. Les coéquipiers de Nikola Jokic (22 points, 10 rebonds, 5 passes) ont mis un gros coup d’accélérateur en début de deuxième quart-temps pour compter jusqu’à 18 points d’avance puis se maintenir au-dessus de la barre des dix points d’avance jusqu’au retour aux vestiaires.

What more is there to say about this man?! #MileHighBasketball pic.twitter.com/Q3tywNzSDN

— Denver Nuggets (@nuggets) September 23, 2020





Les Lakers n’ont jamais abandonné



Une fois de retour sur le parquet, les Lakers se sont rebellés pour revenir à cinq longueurs d’entrée mais Jamal Murray (28 points, 12 passes, 8 rebonds) s’est chargé lui-même de calmer les ardeurs d’Anthony Davis (21 points) et compagnie. Les Nuggets ont alors repris leur marche en avant et, grâce à un 16-6 en cinq minutes, creusé un écart de 20 longueurs à 95 secondes de la fin du troisième quart-temps. Avec une marge de 18 longueurs à douze minutes de la fin du match, les joueurs de Denver ont sans doute cru trop tôt que le match était terminé. Car ce quatrième quart-temps a longtemps été en faveur des Lakers. Emmenés par le « King », les Californiens ont infligé aux joueurs du Colorado un 21-6 dans les six premières minutes de cette période pour revenir à seulement trois points mais sans jamais reprendre totalement le contrôle de la rencontre. Les Nuggets ont serré le jeu et profité des largesses défensives des Californiens pour s’imposer au final de huit longueurs (114-106) et instiller le doute dans l’esprit des joueurs de Frank Vogel avant le match 4 prévu ce jeudi.



NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Finales de Conférence



Conférence Ouest

Los Angeles Lakers (1) - Denver Nuggets (3) : 2-1

Match 1 - Los Angeles Lakers - Denver : 126-114

Match 2 - Los Angeles Lakers - Denver : 105-103

Match 3 - Denver - Los Angeles Lakers : 114-106

Match 4 le 24 septembre

Match 5 le 26 septembre

Match 6 (si nécessaire) le 28 septembre

Match 7 (si nécessaire) le 30 septembre