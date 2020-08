Le revers concédé en ouverture des play-offs est déjà oublié pour les Mavericks. Dans un match où ils n’auront pas laissé les Clippers mener au score la moindre petite seconde, les coéquipiers de Luka Doncic (28 points, 8 rebonds, 7 passes) ont mis la manière pour égaliser à une victoire partout dans la série. Malgré Kawhi Leonard (35 points, 10 rebonds) et Paul George (14 points, 10 rebonds), les Clippers se sont retrouvés sans solutions face à un collectif des Mavs où Kristaps Porzingis (23 points, 7 rebonds) et Maxi Kleber (4 points, 10 rebonds) ont également eu une place prédominante. Après deux premiers quart-temps tout de même disputés entre les deux formations avec un avantage limité à cinq longueurs au retour aux vestiaires en faveur des Mavericks, les Clippers ont cédé en fin de troisième quart-temps, perdu de huit longueurs. Les douze dernières minutes, entamées avec une marge de treize points ont permis aux joueurs de Dallas de contrôler pour finalement s’imposer avec un avantage inchangé à l’issue de ce quatrième et dernier quart-temps (114-127). Tout reste à faire dans cette série qui, à n’en pas douter, sera indécise jusqu’au bout.