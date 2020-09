Après cinq matchs, revoilà de nouveau le champion dans de sales draps. Mené 2-0 matchs à zéro par Boston en demi-finales de la Conférence Est, Toronto, passé tout près de la correctionnelle lors du match 3, avait réussi presque miraculeusement à recoller et à relancer complètement la série et du même coup ses chances de conserver son titre acquis la saison dernière. Malheureusement pour la franchise canadienne, sa nouvelle défaite, lundi soir contre Boston dans le match 5 (111-89) sur le parquet de la bulle d’Orlando est venue refroidir Kyle Lowry et ses coéquipiers, qui se retrouvent maintenant à une défaite de la sortie. Cela sent d’autant plus mauvais pour le tenant avant le sixième match entre les deux équipes que, lundi, les Raptors ont enregistré leur plus lourde défaite de la série, avec à l’arrivée un écart de 22 points (111-89).

La claque, déjà cinglante, aurait même pu s’avérer plus humiliante encore pour les Canadiens, très vite éteints. Après avoir pris l’eau d’entrée (25-11 dans le premier quart-temps), les Raptors ont même regagné les vestiaires, à la pause, avec un retard de 27 points à combler. Une mission tout simplement impossible lundi étant donné la faible production des champions, et en particulier de deux de leurs locomotives Kyle Lowry et Pascal Siakam, bloqués tous deux à 10 points. En face, en revanche, Jaylen Brown a sortie l’artillerie lourde, avec 27 points à son compteur final. Kemba Walker (21 points) et Jayson Tatum (18 points, 10 rebonds) n’ont pas été en reste eux non plus. La finale de la Conférence Est tend les bras aux C’s.