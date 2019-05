Les Raptors sont décidément plein de ressources. Mal embarqués lors des finales de la Conférence est, la faute aux deux défaites inaugurales concédées dans le Wisconsin, les hommes de Nick Nurse ne sont plus en effet qu’à une victoire d’une qualification historique pour les Finals NBA où les attendent les Warriors.

Après avoir profité de leurs retrouvailles avec le chaud public de la Scotiabiank Arena pour égaliser à 2-2, les Raptors ont enchaîné, jeudi, avec un troisième succès consécutif lors du match 5, cette fois à Milwaukee, et les Canadiens ont fait une nouvelle démonstration de leur résilience. Car la rencontre pouvait difficilement plus mal commencer pour les visiteurs, menés de 14 points après seulement cinq minutes (18-4). Et si les Raptors ont vite réagi, passant ainsi brièvement en tête au cœur du deuxième acté (34-38) et ne pointant qu’à trois longueurs à la pause (49-46), les Bucks ont profité d’un nouveau trou d’air de leurs adversaires pour encore compter jusqu’à 12 points d’avance dans le troisième quart (63-51).

Leonard fait la différence

Mais portés par la verve de Fred VanVleet, auteur de trois tirs primés en quelques minutes et de 21 points à 7 sur 9 à trois points au final, les Raptors ont de nouveau rapidement recollé avant de porter le coup de grâce dans la dernière ligne droite. Avec une nouvelle fois Kawhi Leonard dans le rôle du bourreau. Non content de terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 35 points à 11 sur 25 aux tirs, 9 passes et 7 rebonds, l’ancien Spur a également été décisif, inscrivant pas moins de 14 points lors de la seule dernière période.

A l’inverse côté Bucks, si Giannis Antetokounmpo n’a pas démérité, compilant 24 points à 9 sur 18 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes, il a souffert de la comparaison avec Kawhi Leonard, se montrant notamment bien trop discret dans le money-time. A ses côtés, Eric Bledsoe et Malcom Brogdon pouvaient bien ajouter 20 et 18 points, leurs efforts sont restés vains. De même que ceux de Brook Lopez, pourtant auteur de 16 points et 8 rebonds.

Désormais dos au mur après avoir concédé trois défaites de rang pour la première fois de la saison, les Bucks ont deux jours pour retrouver l’allant qui en avait fait la meilleure équipe de la Ligue durant la saison régulière. Jeudi, ce sont encore les Raptors qui ont su imprimer leur rythme, Khris Middleton en faisant tout particulièrement les frais avec seulement 6 points à 2 sur 9 aux tirs. "On avait bien démarré en imprimant un tempo élevé mais ils ont su imposer leur jeu et nous ont emmenés là où ils le souhaitaient", pouvait bien regretter l’arrière all-star au micro d’ESPN.