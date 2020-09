Le miracle n’a pas eu lieu. Jamais encore en NBA une franchise menée 3-0 dans une série n’est parvenue à se qualifier. Milwaukee espérait être la première, mais, malheureusement pour les Bucks, l’histoire s’est encore répétée. Et comme l’année dernière, la meilleure équipe de la saison régulière, de nouveau dominée lundi soir dans la bulle d’Orlando par Miami (103-94), s’est arrêtée prématurément en play-offs. Battu lors des trois premières rencontres lors de cette demi-finale de la Conférence Est, Milwaukee avait entretenu l’espoir en s’imposant lors du match 4. Un match que n’avait pas terminé Giannis Antetokounmpo, blessé à la cheville droite. Les Bucks espéraient que leur superstar serait malgré tout de retour lundi soir.

Cela n’a pas été le cas, le Grec a manqué le premier match de play-offs de sa carrière et son équipe a subi la défaite de trop face au Heat, de retour en finale de conférence six ans après. Et même s’il fallait remonter à 1999 pour retrouver trace d’une équipe aussi mal classée (5eme) à ce stade de la compétition, la victoire des Floridiens lundi soir après avoir compté 13 points de retard en début de rencontre ne doit rien à personne, si ce n’est au talent de Jimmy Butler (17 points, 10 rebonds, 6 passes) et de ses coéquipiers, Goran Dragic en tête (17 points mardi). En face, Khris Middleton (23 points, 7 rebonds, 6 passes), même maladroit (8 sur 25 aux tirs, a tout donné pour tenter de faire oublier l’absence d’Antetokounmpo et de prolonger la série, mais cela n’a pas suffi.