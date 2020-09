L'incroyable série entre Denver et Utah s'est jouée sur une possession. Au buzzer, c'est Denver qui a eu de la réussite pour devenir la 12eme équipe de l'histoire à remonter un retard de 3-1 dans une série de play-offs (80-78). A l'issue d'un match 7 renversant, Mike Conley a eu l'opportunité d'envoyer le Jazz en demi-finale de conférence face aux Clippers sur un dernier shoot à 3 points. A l'issue d'une séquence de 15 secondes où le ballon est passé d'un côté à l'autre du terrain, le joueur qui avait retardé son entrée dans la bulle pour assister à la naissance de son enfant a du prendre le dernier tir de la série malgré une soirée compliquée. Le système n'était certainement pas prévu pour lui mais une balle perdue sur la possession précédente et l'urgence de la contre-attaque ont obligé le Jazz à improviser. Et ça n'a pas marché.



Sur cette tentative au buzzer, Jamal Murray (17 points) est venu contester le shoot. Une contribution bienvenue dans un match résolument défensif. Son duel avec Donovan Mitchell n'a pas atteint les mêmes sommets que les jours précédents. Les deux jeunes stars ont été bien contenues et elles se sont effacées pour laisser deux autres mastodontes s'affronter : Rudy Gobert et Nikola Jokic. Dans ce duel de pivots, le Serbe (30 points, 14 rebonds) a pris le meilleur sur un Français qui a longtemps porté son équipe à bout de bras. Le natif de Saint-Quentin a terminé avec un double-double colossal : 19 points, 18 rebonds. Un apport qui n'a longtemps pas été suffisant pour une franchise qui a compté jusqu'à 19 points de retard en première période. Le réveil de Donovan Mitchell a changé la donne mais c'était trop tard (22 points). Gobert a eu beau s'employer pour donner l'avantage aux siens dans le quatrième quart-temps, Nikola Jokic a mis le dernier tir de la partie à 27 secondes du buzzer. Ces deux petits points permettent aux Nuggets de se qualifier dans une fin de match irrespirable à l'image de cette série complètement folle entamée par un match qui s'était terminé en prolongations.