Les Denver Nuggets n’ont pas dit leur dernier mot ! Menés trois victoires à une par les Los Angeles Clippers à l’issue du match 4 de la série, les joueurs du Colorado ont égalisé à trois victoires partout au terme d’un match fou. En effet, si les Nuggets ont pris les devants dans les quatre premières minutes de jeu, les joueurs de Michael Malone ont ensuite sombré. Avec Paul George (33 points, 6 rebonds), Ivica Zubac (12 rebonds) et Kawhi Leonard (25 points, 8 rebonds, 5 passes), les Clippers ont mis la main sur le match avec douze points d’avance en tout début de deuxième quart-temps puis un avantage qui a atteint seize longueurs au moment de revenir aux vestiaires. Un moment où les Nuggets auraient pu croire que leur saison allait prendre fin à l’issue du match, mais ce n’était visiblement pas leur état d’esprit.

Un retour du diable vauvert pour les Nuggets



En effet, après trois minutes de jeu, les Clippers avaient un matelas encore plus confortable avec 18 points d’avance. C’est à ce moment que la machine californienne s’est totalement déréglée. Les coéquipiers d’un Nikola Jokic de gala (34 points, 14 rebonds, 7 passes), les Nuggets ont infligé un 17-0 en un peu plus de trois minutes pour revenir totalement dans la rencontre. Un match que les joueurs de Los Angeles ont semblé quitter tout à coup, ne menant que de deux points à l’entame des douze dernières minutes. Un dernier quart-temps qui a été à sens unique pour Jamal Murray (21 points, 5 rebonds, 5 passes) et compagnie. Au terme d’une deuxième mi-temps au scenario improbable, les Nuggets s’imposent de treize longueurs (111-98) et imposent aux Clippers un match 7 mardi prochain. Sans doute que l’image d’un Montrezl Harrell revenant au vestiaire en sifflotant va faire parler.



NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Deuxième tour



Conférence Ouest



Los Angeles Clippers (2) - Denver Nuggets (3) : 3-3

Match 1 - Los Angeles Clippers - Denver : 120-97

Match 2 - Los Angeles Clippers - Denver : 101-110

Match 3 - Denver - Los Angeles Clippers : 107-113

Match 4 - Denver - Los Angeles Clippers : 85-96

Match 5 - Los Angeles Clippers - Denver : 105-111

Match 6 - Denver - Los Angeles Clippers : 111-98

Match 7 le mardi 15 septembre