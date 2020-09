Les choses commencent à se décanter en NBA. La finale de cette édition 2020 si particulière se dessine. Si les Lakers mènent 2-1 face aux Nuggets en finale de la Conférence Ouest, les Miami Heat ont refait le break à l’Est et se détachent désormais 3 victoires à 1. Victorieuse (112-109) du match 4, la franchise floridienne doit une fière chandelle à son Herro. Tyler Herro a rapproché le Heat de la grande finale grâce à une prestation record.



Le rookie de 20 ans s’est mué en héros d’un match achevé avec 37 points. Oui, 37 unités amassées dans la musette au terme d’une partie animée. Tyler Herro s’est montré à la hauteur tout au long de la rencontre. Sa feuille de stats en près de 36 minutes passées sur le parquet ? Une réussite de 66,6 % (14 sur 21 aux tirs) mais aussi 5 sur 10 à 3 points, sans oublier 6 rebonds et 3 passes.



L’aplomb de Tyler Herro a surtout été impressionnant sur le final. Le rookie a scoré 17 points dans le quatrième quart-temps et jugulé la remontée des Celtics qui ont su revenir après avoir compté 12 unités de retard. A 4 minutes du buzzer, le héros du soir a stupéfié l’assistance sur un panier à 3 points inscrit d’au moins neuf mètres ! Le tout au nez et à la barbe de Marcus Smart, le meilleur défenseur de Boston, alors mené 98-90. Complet, Herro a ensuite surgi sous le panier pour offrir une marge intéressante (107-98) à l’approche de la dernière minute.

🔥 Most playoff PTS ever by a Heat rookie. 🔥@raf_tyler scores 37.. a win Fri. (8:30pm/et on ESPN) can put the @MiamiHEAT in the NBA Finals! pic.twitter.com/gB9dPk6U8H