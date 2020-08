On prend les mêmes et on recommence ! Après l’avoir emporté 121-107 samedi dans son Match 3 contre Orlando, Milwaukee s’est imposé quasiment sur le même score ce lundi lors du Match 4 : 121-106. Si bien que les Bucks auront l’occasion de conclure mercredi pour affronter, probablement, Miami en demi-finales de Conférence. Si le score de ce Match 3 est largement en faveur des joueurs du Wisconsin, il ne reflète pourtant pas tout le scénario de la rencontre. Car pendant trois quart-temps, le Magic a été largement dans le coup, ne comptant jamais plus de neuf points de retard et passant même devant (d’un ou deux points) à cinq reprises dans le troisième quart. Mais soudainement, les Bucks ont accéléré, pour signer un 15-0 à l’entrée du dernier quart, ce qui leur a permis de mener 102-83. Le Magic a répondu par un 17-5 pour revenir à 100-107 à 4’30 de la fin, avant de s’écrouler dans le money-time en encaissant un 14-6. Les Bucks sont bel et bien les plus forts dans cette série, sans être archi-dominants, et ils ont pu compter sur un très bon Giannis Antetokounmpo, qui finit presque en triple-double : 31 points, 15 rebonds, 5 passes. Son compère Khris Middelton termine avec 21 points et 10 rebonds. En face, Nikola Vucevic a porté le Magic à bout de bras (31pts, 11rbds, 7pds), alors qu’Evan Fournier a encore été en panne d’adresse : 12 points à 4 sur 14 aux tirs.

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Premier tour



Conférence Est

Milwaukee Bucks (1) - Orlando Magic (8) : 3-1

Match 1 - Milwaukee - Orlando : 110-122

Match 2 - Milwaukee - Orlando : 111-96

Match 3 - Orlando - Milwaukee : 107-121

Match 4 - Orlando - Milwaukee : 106-121

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 36 minutes de jeu, 12 points (4 sur 14 aux tirs dont 3/9 à 3pts), 8 rebonds, 3 passes, 1 interception, 2 contres, 1 ballon perdu, 5 fautes

Match 5 le mercredi 26 août

Match 6 (si nécessaire) le vendredi 28 août

Match 7 (si nécessaire) le dimanche 30 août