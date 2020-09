Jayson Tatum était intenable. A seulement 22 ans, l'ailier de Boston a encore une fois montré qu'il faudrait compter sur lui à l'avenir en NBA. Alors que son équipe n'avait pas le choix dans la nuit de vendredi à samedi, l'ancien de Duke a été omniprésent lors de la victoire en playoffs des Celtics contre Toronto (87-92) qui leur permet ainsi de rejoindre la finale de la conférence Est, tout en éliminant au passage le champion en titre.







En 44 minutes, Tatum a frôlé le triple-double avec 29 points (à 9 sur 23 aux tirs, dont 4 sur 8 à trois points, et 7 sur 10 aux lancers-francs), 12 rebonds et 7 passes décisives. Une ligne de statistiques qui lui permet du même coup d'être le deuxième plus jeune joueur à réaliser au moins 25 points, 10 rebonds et 5 passes dans un match 7 après Kobe Bryant, son idole. Pour sa 3eme saison en NBA, le natif de Saint-Louis dans le Missouri a tapé du poing sur la table et est donc l'un des principaux acteurs du retour au premier plan de sa franchise.

Les Celtics sous le charme de Tatum



« Si tu veux survivre, il faut jouer sale, faire tout le nécessaire, c’est ce qu’on fait. Si tu veux gagner quelque chose d’unique comme un titre, il faut passer par des moments comme ça. Je pense qu’on a répondu au défi », a d'ailleurs reconnu l'intéressé à l'issue du match. Alors que certains de ses coéquipiers ont été bien moins performants, tous s'accordaient à dire que Tatum avait été extraordinaire. « Jayson Tatum est… très bon, il fait beaucoup de bonnes choses », résumait parfaitement Brad Stevens, son entraîneur.







« C’est une superstar, il l’a prouvé ce soir », expliquait Kemba Walker. « Je lui ai dit hier soir que c’était un honneur de jouer avec lui, d’apprendre avec lui et de grandir avec lui », avouait pour sa part Jaylen Brown. Désormais, Tatum et sa bande on rendez-vous avec le Miami Heat dès mardi prochain pour un rendez-vous qui promet de faire des étincelles en finale de la conférence Est. Bonne nouvelle pour les Celtics, Gordon Hayward, victime d'une entorse le 17 août, devrait être à nouveau opérationnel.