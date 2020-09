Un trois points qui change tout. Très mal embarqué dans ce 3eme match de cette demi-finale de la Conférence Est, Toronto peut grandement remercier OG Anunoby. Alors qu'il ne restait que 0,5 seconde à jouer et une dernière possession, l'ailier britannique a inscrit au buzzer un tir à trois points qui permet aux Raptors de l'emporter sur le fil contre Miami (103-104), soit la première défaite du Heat dans ces playoffs cette saison, et ainsi d'éviter d'un rien un 3-0 dans cette série. Menés une grande partie de la rencontre, les Canadiens pouvaient alors souffler car la fin de saison leur tendait les bras avant ce buzzer beater signé Anunoby.



Superbement trouvé par Kyle Lowry, malgré la présence de Tacko Fall pour gêner la remise en jeu du meneur, le Britannique, étrangement seul, donnait alors du répit aux siens sans pour autant montrer la moindre réaction après son tir pour la gagne. « La passe, ce n’est rien. OG a mis le tir. Tout le crédit lui revient. C’était un tir difficile. C’est son moment. C’est génial pour le gamin », a par la suite expliqué Lowry.

« Je ne prends pas un shoot pour le manquer »



Ce dernier a également reconnu ne pas avoir respecté les consignes de Nick Nurse, son entraîneur. En effet, Fred VanVleet et Pascal Siakam étaient les options prioritaires. Du moins, avant que le meneur ne voit qu'Anunoby était seul... « Quand je tire, je m'attends à ce que ça rentre. Je ne prends pas un shoot pour le manquer. Donc je n'ai pas été surpris de le voir rentrer », a pour sa part confié le héros du jour chez les Raptors. Très remonté, Jaylen Brown avait lui du mal à accepter cette défaite à l'issue de la rencontre.



« Je prends la responsabilité (de cette défaite). Pas seulement sur cette action mais même sur d’autres avant. (…) On a eu un petit souci de communication. Je ne l’ai pas vu assez tôt et il a pu avoir un tir ouvert. On ne peut pas laisser l’adversaire shooter comme ça à trois points à la fin d’un match, a reconnu le numéro 7 des Celtics. Il a mis un tir remarquable mais tout de même. » Grâce à sa victoire, Toronto n'est plus que mené 2-1 et va désormais tenter d'égaliser pour relancer complètement cette série.