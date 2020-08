Boston prend l'avantage. Ce dimanche, dans le cadre du match 1 du deuxième tour de la conférence Est des play-offs 2020 de NBA, toujours disputés dans la « bulle » d'Orlando, les Celtics ont aisément battu les Toronto Raptors (94-112). Une victoire due à une belle force collective de la part de Boston, ce qui a donc considérablement gêné les champions en titre. Ces derniers ont été dominés par leurs adversaires d'un soir, du début jusqu'à la fin de cette rencontre.

Chez les vainqueurs du jour, pas moins de six joueurs ont ainsi terminé à 10 points ou plus, dont deux également en double-double. Il s'agit de Marcus Smart (21 points, 6 rebonds, 4 passes décisives), Jayson Tatum (21 points, 9 rebonds, 2 passes décisives), Jaylen Brown (17 points, 5 rebonds, 4 passes décisives), Kemba Walker (15 points, 3 rebonds, 10 passes décisives), Daniel Theis (13 points, 15 rebonds, 1 passe décisive) et Robert Williams (10 points, 5 rebonds, 2 passes décisives).

Lowry n'a pas suffi

NBA - PLAY-OFFS 2020 (A ORLANDO)

Conférence Est

Toronto Raptors (2) - Boston Celtics (3) : 0-1

A noter que le Français Vincent Poirier a fait une courte apparition sur le parquet, mais ses deux petites minutes de jeu ne lui ont donc pas permis d'ouvrir son compteur (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 0 faute, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 2 minutes de jeu)., ou bien encore Serge Ibaka (15 points, 9 rebonds, 1 passe décisive), les Toronto Raptors n'ont donc pas eu le dernier mot. Une victoire nette et sans bavure de Boston qui permet ainsi aux Celtics de commencer idéalement cette série, en menant donc 1-0.Match 1 - Toronto -: 94-112>>> Vincent Poirier (BOS) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 1 passe décisive, 0 faute, 1 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 2 minutes de jeu).Match 2 le mardi 1er septembreMatch 3 jeudi 3 septembreMatch 4 le samedi 5 septembreMatch 5 (si nécessaire) le lundi 7 septembreMatch 6 (si nécessaire) le mercredi 9 septembreMatch 7 (si nécessaire) le vendredi 11 septembre