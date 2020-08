Ils ont tout essayé. Mais malgré leur bilan parfait de huit victoires sans la moindre défaite dans la bulle du Disney World d’Orlando, et leur activité débordante, et souvent hilarante, sur les réseaux sociaux, les Suns n’ont pas réussi à décrocher leur billet pour le play-in devant déterminer le huitième et dernier qualifié de l’Ouest pour les play-offs. La faute aux victoires conjointes des Blazers et des Grizzlies, respectivement vainqueurs jeudi des Nets (134-133) et des Bucks (119-106), et qui s’affronteront donc samedi puis, éventuellement, dimanche, si Memphis (9e) remporte le premier match contre Portland (8e).