Il y a des signes qui ne trompent pas. Jayson Tatum commence la partie avec un très vilain 0/6 au tir, preuve que la soirée va être difficile pour la star de Boston, mais aussi pour tout le collectif dans son ensemble. Les Suns en profitent et prennent les commandes en premier quart-temps (20-24) avant d’accélérer en début de deuxième, avec un 8-0. Les Celtics, relégués à douze unités, sont dans les cordes. Ils y restent pendant de longues minutes puisque, après un tir primé de Chris Paul, il y a désormais vingt points d'avance.

C'est à cet instant que Tatum trouve enfin le chemin du panier, pour la première fois de la partie. Les finalistes retrouvent des couleurs en fin de première période et terminent avec un 11-0 pour réduire l'écart (44-57). Après la pause, Jaylen Brown vient seconder un Tatum désormais lancé, qui inscrit 10 points dans le troisième quart-temps. Les Suns accumulent les fautes comme les shoots à 3-pts ratés et Boston revient à l'entame du dernier quart-temps (73-74).

Les Suns, comme très souvent depuis quelques semaines, ont encore gâché une grosse avance et doivent tout recommencer. Mais les troupes de Monty Williams ne paniquent pas et frappent en début de dernier quart-temps avec un gros 14-2. Mikal Bridges (25 points) permet de conserver cette avance, les Celtics ne reviendront pas et doivent logiquement s'incliner 94-106. Le duo Brown – Tatum a certes marqué 47 points, mais n'a pas été efficace avec un 12/36 au shoot et l'attaque des Celtics a été ralentie par les Suns. Après deux victoires, les leaders de la conférence Est chutent alors que les Suns signent un troisième succès en quatre matches.