Le deuxième de la Conférence Ouest recevait le quatrième ce vendredi, et la logique a été respectée. Devant les 17 071 fans du Footprint Center, Phoenix a battu Dallas 112-104, et signe donc une onzième victoire d’affilée, la plus longue série de la franchise depuis la saison 2006-07, qui s’était conclue par une demi-finale de Conférence. Les vice-champions NBA en titre, déjà vainqueurs de Dallas mercredi (105-98) ont attendu la fin de match pour se détacher, face à des Mavericks solides malgré l’absence de Luka Doncic (cheville).

Il y a en effet eu pas moins de 19 changements de leaders lors de cette rencontre et les Texans, emmenés par un grand Kristaps Porzingis (23pts, 12rbds), menaient encore 86-84 à 10’18 de la fin. Mais les Suns ont réagi avec un 10-0 en trois minutes et Dallas n’est jamais parvenu à revenir dans le match. Phoenix a livré une solide prestation collective, avec six joueurs à 10 points ou plus, dont 19 pour Mikal Bridgs et Devin Booker (18pts, 14rbds pour Chris Paul). Cela ne leur suffit pas (encore) à être leaders de l’Ouest, mais ce début de saison est vraiment excellent.