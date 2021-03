La défaite des Clippers fait le bonheur de Phoenix, qui creuse l'écart à la deuxième place du classement de la Conférence Ouest, après son succès 117-110 contre Atlanta. Les Hawks, emmenés par Bodgan Bogdanovic (22pts, 6pds) et Trae Young (19pts, 13pds) n'ont jamais mené lors de cette partie (64-52 à la mi-temps, 89-85 à la fin du troisième quart) et comptaient même seize points de retard au milieu du troisième quart, mais ils sont parvenus à égaliser (103-103) à 3'31 de la fin. Cependant, grâce notamment à un 6-0 (dont un tir à 3 points de Jae Crowder), les Suns se sont redonnés de l'air et l'ont finalement emporté de sept points. Devin Booker finit avec 21 points et Dario Saric avec 20.