En juin dernier, la demi-finale de Conférence Est entre les Sixers et les Hawks avait étiré le suspense. Tout à tour, Philadelphie et Atlanta avaient pris l’avantage et fait espérer leurs supporters respectifs. Et tout s’était joué au septième et dernier match. Les Hawks avaient finalement emporté le morceau (103-96), se qualifiant 4-3 au terme d’une demie particulièrement disputée. Quatre mois plus tard, la revanche était attendue en saison régulière.

The @sixers defend home court and pick up the big win!



Tobias Harris: 22 PTS, 11 REB, 4 AST

Joel Embiid: 19 PTS, 5 REB

Tyrese Maxey: 16 PTS, 3 AST

Trae Young: 13 PTS, 10 AST pic.twitter.com/o436hzX0w2

— NBA (@NBA) October 31, 2021





Les Hawks allaient-ils confirmer et asséner un nouveau coup au moral des éléments de Philadelphie après une entame de saison majoritairement positive (3 victoires - 2 défaites) ? Ou les Sixers, au même bilan initial, allaient-ils prendre leur revanche et améliorer leur pécule ? La deuxième option s’est dégagée la nuit dernière en NBA. Prêtes à en découdre, les ouailles de Doc Rivers se sont vengées.

Des Sixers redoutables en défense

Le coach des 76ers avait demandé à ses hommes de mettre une grosse pression défensive sur les Hawks. Il a été écouté. En face, Joël Embiid et Tobias Harris rétorquent, provoquent les fautes et transforment les lancers-francs. Philadelphie continue de carburer, l’abnégation est admirable et le souhait d’effacer l’affront des dernières demi-finales prégnant. André Drummond (8 points, 5 rebonds) est en vue des deux côtés du parquet. Les Sixers sont logiquement devant au tableau d’affichage à la pause (60-46).



Sur leur parquet, les éléments de Pennsylvanie ne relâchent pas leurs efforts dès la reprise. Ils sont notamment redoutables en défense et font souffrir les Hawks qui souffrent en attaque. Trae Young (13 points, 10 passes décisives), Cameron Reddish (16 points), Bogdan Bogdanovic (13 points, 4 rebonds) et consorts sont frustrés. Nate McMillian essaie de perturber les Sixers sans succès. Son homologue, lui, en profite pour gérer ses hommes en fin de partie et vit une conclusion heureuse. Philadelphie n’a pas flanché et l’emporte (122-94) confortablement. Avec un bilan de 4-2, les 76ers sont sixièmes de la Conférence, Atlanta est dixième.

sweet victory.



📹 Game Highlights vs. Atlanta Hawks | 10.30.21 pic.twitter.com/h9npiyfqFt

— Philadelphia 76ers (@sixers) October 31, 2021





Tobias Harris carbure

Tobias Harris, complet en l’absence de Ben Simmons, termine en ayant inscrit 22 points, 11 rebonds et 4 passes. Joël Embiid a passé 19 points, Tyrese Maxey s’est illustré avec 16 unités, Seth Curry avec 15 points. A noter également les prises à deux concluantes des jeunes Matisse Thybulle et Shake Milton sur le porteur du ballon adverse en tête de raquette, ce qui a beaucoup gêné les Hawks. Avec seulement 94 points inscrits, Atlanta a inscrit son plus faible total depuis le début de saison. Les hommes de McMillian tenteront de réagir lundi face à Washington. Pas évident face au co-leader de la Conférence Est…