C'est dans les dernières secondes que les Bucks de Milwaukee ont su faire la différence et s'imposer sur le parquet des 76ers de Philadelphia (88-90). Le double MVP (2019 et 2020) Giannis Antetokounmpo a été au rendez-vous, avec même un premier double-double et des statistiques personnelles de 21 points, 13 rebonds, 8 passes décisives et 3 contres. A ses côtés, le pivot Brook Lopez a également répondu présent, avec 17 points au total, contrairement à Jrue Holiday, plus discret (6 points à 2/15 au tir). Les champions 2021 ont été devant durant presque l'intégralité de cette rencontre, avec une avance qui est montée jusqu'à +13. On jouait alors la fin du troisième et avant-dernier quart-temps. Jusqu'à ce que, du côté des locaux, James Harden ne prenne alors finalement les choses en mains. Dans l'ultime période, celui-ci a même inscrit 16 de ses 31 points. A moins de deux minutes du buzzer, Philadelphia était même devant (86-84). Finalement, les Bucks sont donc parvenus à avoir le dernier mot, alors que Joel Embiid n'a inscrit aucun point en seconde période, après quinze en début de rencontre (pour également douze rebonds). Comme les Lakers, les 76ers débutent donc par deux défaites.