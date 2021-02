Ce sont deux équipes qui rêvent de se retrouver en finale de la Conférence Est en juillet prochain. Philadelphia et Brooklyn s'affrontaient ce samedi au Wells Fargo Center, et ce sont les 76ers qui l'ont emporté 124-108. Le choc a pourtant un peu perdu de sa saveur puisque Kyrie Irving, touché à un doigt, et Kevin Durant, en quarantaine jusqu'à vendredi car il est "cas contact", n'étaient pas sur le parquet.

James Harden (26pts, 8rbds, 10pds) était donc le seul membre du trio star présent pour ce match, et il n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Les Nets ont pourtant mené à trois reprises lors de cette partie, mais jamais de plus de six points. Et au milieu du troisième quart, Philadelphia a définitivement pris les commandes et ne les a plus lâchées, l'avance grimpant jusqu'à +19. Emmenés par un Joel Embiid en grande forme (33pts, 9rbds) et un Ben Simmons presque en triple-double (16pts, 12pts, 8pds), les 76ers restent en tête de la Conférence Est, avec désormais trois victoires de plus que les Nets, quatrièmes.