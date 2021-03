Même si les Lakers étaient privés de LeBron James et Anthony Davis, Philadelphie a ramené ce qui ressemble à un succès référence de son déplacement à Los Angeles ce jeudi (101-109). En plein road trip, les Sixers ont remporté un quatrième match consécutif. Sur les huit rencontres disputées depuis la blessure de Joel Embiid, ils ont même un bilan de sept victoires. Et celle gagnée sur le parquet des champions en titre pourrait faire date. Avant même l'intégration de George Hill qui arrive d'Oklahoma City, le leader de la Conférence Est a su faire évoluer son jeu pour venir à bout des coéquipiers de Dennis Schröder. Avec l'exclusion précoce de Dwight Howard pour deux fautes techniques, les joueurs de Doc Rivers ont dû jouer sans véritable pivot pendant la majeure partie du match. L'occasion pour le coach de la franchise qui a le meilleur bilan de la NBA de rappeler l'importance de la discipline. « C'était égoïste. Tu as déjà une faute technique, tu dois éviter la deuxième. On doit être plus discipliné. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotion mais c'est un vétéran. On a un pivot dans l'équipe et il se fait exclure. Je n'étais pas content », a réagi l'entraîneur des Sixers en conférence de presse.

Pas de pivot, pas de problème

Philly a su s'adapter à la situation en utilisant un small ball que les Lakers n'ont pas réussi à stopper. En s'éloignant du panier, les partenaires de Ben Simmons se sont rapprochés de la victoire. Quand les tirs primés ont commencé à rentrer, l'écart s'est creusé. S'il y avait 54-54 à la mi-temps, la franchise basée en Pennsylvanie a remporté le troisième quart-temps sur le score de 35-17 pour faire le trou. Danny Green, qui avait commencé la soirée en recevant sa bague de champion s'est illustré avec 28 points et notamment un 8/12 à 3 points. « On a aligné plus de shooteurs sur le terrain et on a joué dans un style différent en ouvrant le jeu. On a mis du rythme et on a été bon dans ce registre. C'est un style agréable à jouer. Tout le monde a été impliqué » a expliqué Seth Curry qui a terminé avec 17 points.

« On a atteint un niveau de confiance que l'on n'avait pas avant »

Si offensivement, Phila a su évoluer pour relever le défi du jour, sa défense a été fidèle à elle-même : infranchissable. Dans ce troisième quart-temps qui a tout changé, les Lakers ont perdu neuf ballons et ils n'ont réussi à marquer que quatre paniers dans le jeu. Les Sixers ont terminé la partie avec 9 contres et 13 interceptions dans le sillage d'un Matisse Thybulle (2 points, 7 rebonds, 4 interceptions) qui élève le sale boulot au rang d'art. « Notre défense a prouvé sa capacité à faire les stops qu'il fallait. On l'a encore très bien fait ce soir » a apprécié Doc Rivers. Il faut dire qu'en fin de match, l'intensité défensive a dû être augmentée pour stopper le retour de Californiens. Le réveil tardif de Montrezl Harrell a permis aux Lakers de revenir à trois points. Mais la défense de Philadelphie a résisté et surtout, Danny Green a mis un tir à 3 points décisif sur Kyle Kuzma à 30 secondes de la fin. Des leçons peuvent être retenues de ce scénario et un surplus de confiance va accompagner cette victoire de prestige à l'extérieur. « Chaque match remporté, et notamment quand Joel est absent, nous fait gagner un peu plus de confiance. On a atteint un niveau de confiance que l'on n'avait pas avant la blessure de Joel », a reconnu Danny Green. Une preuve de plus que ce succès va aider les Sixers dans leur construction...