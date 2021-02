Même si Brooklyn revient à grands pas, c'est toujours Philadelphia qui domine la Conférence Est, suite à sa victoire 111-97 contre Dallas, dixième de l'Ouest. Après un début de match tranquille, les 76ers ont accéléré dans les deuxième quart pour aller décrocher cette victoire assez facile, face à des Mavericks privés de Kristaps Porzingis. En l'espace de six minutes, Philadelphia est passé de 33-32 (18eme) à 59-43 (mi-temps), avec notamment 13 points de Joel Embiid, et les Texans n'ont jamais pu revenir à moins de sept points d'écart ensuite. Les 76ers ont compté jusqu'à 26 points d'avance, au milieu du dernier quart, dans le sillage de leur trio Joel Embiid (23pts, 9rbds, 4pds) - Seth Curry (15pts, 3rbds) - Ben Simmons (15pts, 3rbds, 7pds). En face, Luka Doncic était bien seul et il a terminé avec 19 points, 3 rebonds, 4 passes, mais aussi 7 ballons perdus, soit autant que tous les 76ers réunis... Dallas va désormais se frotter à l'autre ogre de l'Est, Brooklyn.