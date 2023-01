Une affiche entre deux grosses écuries de la conférence Est et surtout le premier affrontement entre Ben Simmons et Joel Embiid depuis le départ du premier en février 2022 vers les Nets. Ce match entre Philadelphie et Brooklyn s'annonçait bouillant et le début de rencontre a confirmé cette sensation. Il y a beaucoup de fautes, donc de lancers-francs, et un public qui répond présent. Avec De'Anthony Melton d'un côté et Seth Curry de l'autre, les deux équipes sont précises de loin et terminent le premier quart-temps à égalité (41 partout).

En deuxième acte, c'est Tyrese Maxey qui prend les commandes, en inscrivant 9 points. Les Nets perdent des ballons et sont sonnés quand ils rejoignent les vestiaires (75-65). Après la pause, Ben Simmons (12 points) se montre enfin mais Brooklyn accuse toujours dix points de retard. L'écart va se creuser encore davantage quand James Harden trouve la cible deux fois à 3-pts. Les seconds couteaux, Nic Claxton et Yuta Watanabe, permettent aux Nets de rester dans la course avant le dernier quart-temps (107-98).

Menés de 14 unités en début de dernier acte, les Nets parviennent à enchaîner les paniers et avec un 8-0, ils se rapprochent des Sixers. Plus tard, Seth Curry inscrit cinq points de suite et égalise. Il reste alors quatre minutes à jouer. La fin de rencontre appartient à James Harden (23 points), qui marque huit points pour faire la différence et permettre aux Sixers de Joel Embiid (26 points) de s'imposer 135-131.

Malgré ses 30 points, Kyrie Irving n'a pas pu empêcher cette cinquième défaite en sept matches pour les Nets, qui souffrent beaucoup sans Kevin Durant, toujours blessé pour encore quelques jours au moins. Pour Philadelphie tout va bien, avec une sixième victoire d'affilée (meilleure série de la ligue actuellement) et une deuxième place dans la conférence Est.