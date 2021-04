Paul George a passé sept saisons dans l'Indiana et s'est bien rappelé au souvenir de son ancienne équipe, en menant les Clippers à la victoire chez les Pacers (126-115). En l'absence de Kawhi Leonard ménagé, l'ailier a marqué 36 points (8 passes, 7 rbds). Sur ses quatre derniers matches, il tourne à une moyenne de 34,25.

Il a bien été secondé par Marcus Morris (22 pts, 7 rbds) et Nicolas Batum, excellent en sortie de banc (14 pts, 5 rbds) et auteur des cinq contres (!) de son équipe. "On sait ce dont on est capable en attaque, donc on s'attache à élever notre niveau défensivement, en étant plus agressifs, et on fait du bon boulot", a déclaré le Français.

En face, Indiana (9e à l'Est) n'a pas démérité, à l'image de Malcolm Brogdon (29 pts) et Caris LeVert (26 pts). Forts de cette sixième victoire consécutive, les Clippers solidifient leur 3e place à l'Ouest où leurs rivaux "Angelinos", les Lakers, demeurent 5e après l'avoir emporté à Charlotte (101-93).