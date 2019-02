Alors que Denver enchaînait dans le même temps une troisième défaite de suite, les Golden State Warriors ont conforté leur place de leader à l'Ouest en signant leur 18e succès de suite face aux Phoenix Suns, dans l'Arizona (107-117).

C'est Klay Thompson qui termine meilleur marqueur de la rencontre pour les champions en titre, avec ses 25 points. Il faut ajouter les 21 points de Kevin Durant, les 20 de Stephen Curry et les 18 de DeMarcus Cousins, mais il faut préciser que les Warriors ont dû batailler puisqu'ils étaient menés à l'entame du quatrième quart-temps.

Pour les Suns, Kelly Oubre Jr a brillé avec ses 25 points, tout comme le rookie DeAndre Ayton (23 points, 12 rebonds).

The squad pushed their road win streak to 11 tonight.



How they got it done https://t.co/3IppbidKtM