C'est l'hécatombe dans les rangs de Golden State. Déjà privés de Klay Thompson et Stephen Curry pour plusieurs mois, les Warriors ont dû faire sans Draymond Green et D’Angelo Russell, la nuit dernière face aux Hornets. L’intérieur All-Star est touché à un doigt de la main gauche et manquera plusieurs matches tandis que le meneur de jeu souffre de la cheville droite.

Sans eux, il était difficile pour les Dubs de rivaliser, même contre une équipe de Charlotte qui doit toujours composer sans Nicolas Batum. Eric Paschall s’est démené (25 points, 4 rebonds), mais cela n’a pas suffi pour empêcher Dwayne Bacon (25 points, 6 rebonds), Terry Rozier (20 points, 5 rebonds, 7 passes) et leurs coéquipiers de l’emporter en Californie (87-93).