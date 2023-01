La série des Nuggets pouvait-elle être en danger avec ce déplacement chez les Clippers sans Nikola Jokic ? Sans doute. Même si côté Los Angeles, comme c'est le cas dernièrement, Paul George était lui aussi absent. Portées par un Kawhi Leonard agressif, les troupes de Tyronn Lue commencent bien la rencontre. L'ailier enchaîne les paniers, Nicolas Batum inscrit un tir primé (ses seuls points du match) et l'équipe californienne est devant au score à l'issue du premier quart-temps (34-32).

Les Nuggets réagissent avec une excellente circulation de balle, ce qui permet d'accumuler les paniers faciles près du cercle. Même si Los Angeles a eu sept points d'avance à un moment, la rencontre est très équilibrée et le score à la pause le prouve : 58-57 pour Los Angeles. En deuxième mi-temps, les leaders de la conférence Ouest accélèrent. Ils passent un 9-0 et prennent les commandes en troisième quart-temps. Les gros dunks de Kawhi Leonard (24 points) et John Wall font plaisir au public mais ils ne changent pas la dynamique du match. Même sans son pivot double MVP, Denver est solide.

Un panier derrière l'arc de Robert Covington et des lancers-francs de Wall permettent aux Clippers de ne compter que cinq points de retard à l'entame du dernier acte. Mais Jamal Murray (24 points), Aaron Gordon et compagnie enfoncent le clou avec un 10-0 en dernier quart-temps. Les Clippers sont dépassés, butent sur la défense de Denver et s'inclinent logiquement 103-115.

Avec sept joueurs à neuf points ou plus, le collectif de Denver a fait oublier l'absence de Jokic et a dominé un duo Kawhi Leonard - Marcus Morris (40 points) esseulé. C'est une cinquième victoire de suite pour les Nuggets, qui confirment ainsi leur première place de la conférence Ouest et remportent une victoire référence sans leur meilleur joueur. Pour Los Angeles, les temps sont durs car c'est une septième défaite en huit matches.