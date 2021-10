On les pensait lancés. Après deux revers inauguraux face aux Golden State Warriors (114-121) et aux Phoenix Suns (105-115), les Lakers venaient enfin de se réveiller et d’empiler deux victoires en domptant les Grizzlies de Memphis (121-118) et les San Antonio Spurs (125-121). Les éléments de Los Angeles semblaient en route vers un nouveau succès face au Thunder mais ils ont dilapidé une belle avance et ont fini par de nouveau chuter (115-123).



L’un des favoris de la nouvelle saison de NBA connait décidément une drôle d’entame 2021-22. La franchise de LA est notamment tombée devant un joueur très en forme en ce début d’exercice. Auteur de sa meilleure saison en carrière l’année passée, Shai Gilgeous-Alexander poursuit sur sa lancée. Le Canadien s’impose comme l’un des vingt-cinq meilleurs joueurs actuels de la NBA et sa performance face aux Lakers le prouve un peu plus, s’il en était besoin.





Gilgeous-Alexander mène la révolte face aux Lakers et passe 27 points



Le Canadien de 23 ans, sélectionné en onzième position par les Hornets de Charlotte lors de la prestigieuse draft de 2018 (il y avait aussi (Deandre Ayton, Luka Doncic, Trae Young ou Michael Porter Jr.), a fait très mal à l’armada californienne, privée encore de LeBron James pour cette cinquième sortie de la saison. Gilgeous-Alexander a passé 27 points aux Lakers et mené la révolte dans cette partie renversante.



Les joueurs de Frank Vogel ont en effet mené de 26 points (70-44) sous la houlette de Russell Westbrook (20 points, 14 rebonds, 13 passes) et Anthony Davis (30 points) ! Confrontés à l’équipe la plus faible du championnat, une formation qui demeurait sur quatre revers consécutifs avec le pire différentiel de la Ligue (-17,7), les Angelinos ont complètement craqué. A l’image de Westbrook qui s’en est pris à Darius Bazley et été éjecté par les arbitres pour une deuxième faute technique avant la fin du match.

The @okcthunder tied their franchise record with a 26-point comeback win tonight!



Look back at the best of all three 26-point comebacks:



— NBA (@NBA) October 28, 2021





Gilgeous-Alexander monstrueux dans le troisième quart



Oklahoma City a renversé la tendance dans le troisième quart-temps et repris le dessus avec un 41-23 de haute facture et absolument inespéré. Gilgeous-Alexander, qui avait fait sa saison de rookie aux Clippers où il avait été de suite envoyé par Charlotte avant de filer l’été suivant au Thunder, a imposé sa patte et redonné l’avantage face aux Lakers sur un tir à 3 points contre la planche. Bien aidé aussi par Josh Giddey (18 points, 10 passes), le Canadien a ensuite mené la jeune troupe d’OKC à un premier succès de prestige (123-115). Auteur de 17 de ses 27 unités dans le troisième quart, SGA (9 rebonds, 5 passes) s’est montré incandescent aux tirs (5/7 dont un 4/6 à 3 points). De la belle graine de cador.