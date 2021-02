New York continue de surprendre, avec une victoire sur Indiana (110-107) et une cinquième place de la Conférence Est ! Les Knicks, qui ont désormais un bilan équilibré (17v-17d), ont renversé les Pacers, qui ont mené assez largement durant la première mi-temps (+16), avant de subir la loi des joueurs de Tom Thibodeau. Dès le début du troisième quart, New York est passé devant, puis les deux équipes ont pris la tête tour à tour. Indiana menait encore 98-96 à 3'58 de la fin, puis a encaissé un 8-0 qui s'est avéré rédhibitoire.

Frank Ntilikina, qui avait fait son retour vendredi après presque deux mois d'absence, a été décisif, en interceptant un ballon à 108-106, puis en marquant ses deux lancers-francs à moins de cinq secondes de la fin. Mais celui qui a porté les Knicks, c'est bien Julius Randle, qui termine le match avec 28 points, 10 rebonds, 6 passes et 4 interceptions !