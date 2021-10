Seul Utah... Il ne reste plus qu'une équipe invaincue en NBA cette saison, et il s'agit du Jazz. Jeudi soir, la franchise de Salt Lake City a signé sa quatrième victoire en quatre matchs aux dépens d'Houston, pulvérisé sur son parquet (122-91) par Rudy Gobert et sa bande. Auteur de son quatrième triple-double de la saison déjà (en autant de sorties), le pivot français, auteur de 16 points, 14 rebonds, une passe et un contre - seul bémol : il n'a pas réussi à enchaîner une nouvelle prestation à au moins 15 points et 15 rebonds - a encore été le grand artisan de cette démonstration de ce Jazz déjà seul aux commandes de la Conférence Ouest.

Mieux : Utah, qui a pu compter jeudi face à des Rockets en perdition (troisième défaite de rang) sur ses habituels leaders mais s'appuie désormais également sur un banc des plus solides, vient de réussir là son meilleur départ depuis quinze ans. Golden State, désormais dauphin du Jazz à l'Ouest, avait lui aussi réalisé l'entame parfaite avant de buter jeudi chez lui sur Memphis, venu faire chuter les Warriors et leur artilleur Stephen Curry après prolongation (104-101).