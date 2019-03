Bien sûr, mathématiquement, une qualification des Lakers pour les Playoffs de la Conférence ouest reste possible. Mais le revers concédé ce lundi face aux Clippers voisins a quasiment réduit à néant leurs maigres chances d’arracher un billet pour le printemps. Et ce d’autant plus que cette défaite dans le derby de L.A. s’est couplée au succès – attendu – des Kings face aux Knicks (115-108) et à celui, plus surprenant, des Spurs face aux Nuggets (104-103).

De quoi valoir aux Lakers, avec désormais 30 victoires pour 34 défaites, de pointer à la dixième place de la Conférence Ouest et d’accuser sept victoires de retard sur les Clippers (37-29) et six sur les Spurs (36-29). Un retard qui apparaît forcément rédhibitoire alors que 17 ou 18 matches restent à jouer, dont les prochains face à Denver puis Boston.

Kuzma blessé à son tour

Le derby de L.A. avait pourtant plutôt bien commencé pour les hommes de Luke Walton comme en attestent leurs dix longueurs d’avance affichées dans les premières minutes du deuxième quart (36-26). Pourtant ce sont bien les Clippers qui allaient virer en tête à la pause (61-57), les Lakers parvenant à rester un temps au contact avant de lâcher prise dans la dernière ligne droite.

Auteur de 27 points à 9 sur 18 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes, LeBron James, meilleur marqueur de la rencontre, n’a évidemment pas démérité, mais il en aurait fallu plus pour compenser l’absence de Brandon Ingram, blessé à l’épaule. Une blessure à laquelle s’est ajoutée celle de Kyle Kuzma, touché à une cheville dans le dernier quart. Rajon Rondo a eu beau signer un joli triple-double avec 24 points à 10 sur 18 aux tirs, 10 rebonds et 12 passes, ses efforts sont restés vains.

Car en face, à défaut d’affoler les compteurs, les Clippers ont pu compter sur leur force collective. Ils sont en effet sept à émarger à plus de dix points, parmi lesquels Danilo Gallinari et Lou Williams, respectivement auteurs de 23 points à 9 sur 15 et 21 à 8 sur 15, et Montrezl Harrell, pas en reste avec 14 points et 11 rebonds.



Rajon Rondo a pourtant signé un joli triple-double :