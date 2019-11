San Antonio avait un temps coupé une série de défaites qui paraissait interminable en profitant des malheurs des Knicks pour retrouver le temps d'un soir le goût de la victoire. Mais les Spurs sont tout de suite retombés dans leurs travers. Et après avoir redémarré une série de revers face aux Lakers mardi, ces Texans qui avaient débuté la saison sur trois victoires ont subi mercredi à domicile face aux Wolves de Karl-Anthony Towns (23 points, 14 rebonds) leur treizième défaite, la dixième sur les onze derniers matchs. Les deux stars de l'équipe LaMarcus Aldridge (22 points) et DeMar DeRozan (20) ont pourtant tout donné une fois de plus pour tenter de mettre les leurs sur de bons rails, mais sans obtenir le résultat escompté.