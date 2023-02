Avec un Jimmy Butler omniprésent, aux points, au rebond comme à la passe, et un Bam Adebayo (19 points) offensif, le Heat a dominé le premier quart-temps (36-27). Mais dès le deuxième, tout devient plus compliqué pour les joueurs de Miami. Nikola Jokic monte en pression et les Nuggets passent un 14-4 qui fait mal. Le pivot All-Star enchaîne les paniers ou trouve ses coéquipiers qui frappent à 3-pts. Denver a renversé les choses à la pause (62-65).

Le troisième quart-temps voit les deux équipes baisser d'un ton. Certes Denver prend dix points d'avance, toujours avec un parfait Jokic aux commandes qui domine Abedayo, bien aidé par Bruce Brown également, mais le Heat réagit avec un 7-0 en début de dernier quart-temps, pour revenir à un seul petit point. Mais la fin de partie va tourner à l'avantage des leaders de la conférence Ouest. Dans un premier temps, Denver passe un 8-2 en milieu de dernier acte pour se redonner de l'air. Ensuite, les joueurs d'Erik Spoelstra vont manquer de justesse dans les moments importants.

Très bon jusque-là (24 points, 10 rebonds et 9 passes), Jimmy Butler manque deux shoots capitaux dans les derniers instants, dont un plutôt facile près du cercle. Max Strus, lui, rate des lancers-francs. Le Heat doit donc s'incliner 108-112 face à un Jokic de gala : 27 points à 12/14 au shoot, 12 rebonds et 8 passes, le tout sans perdre un seul ballon ! Après Boston, les troupes de Michael Malone deviennent ainsi la deuxième équipe de la ligue cette saison à atteindre les 40 succès.