Les Clippers restaient sur une lourde défaite face aux Pelicans et les Bulls venaient de battre les Lakers dimanche soir. Chicago était donc en pleine confiance, mais un joueur de Los Angeles aussi. Propulsé titulaire à la place de Marcus Morris Sr., Nicolas Batum va rayonner. Il lance les Clippers avec des paniers primés, en compagnie d'Eric Gordon, mais les Bulls sont devant après le premier quart-temps (27-32). Ce n'est que dans le deuxième quart-temps que le collectif des Californiens (41 passes décisives) commence à faire la différence. Batum est toujours aussi adroit à 3-pts et il arrive à la pause avec déjà cinq réussites. Le Français et Gordon (22 unités) portent Los Angeles dans cette première période, avec la moitié des points de leur équipe (62-55).

Après la pause, les Bulls souffrent des deux côtés du terrain. Ils perdent des ballons et ne trouvent plus le chemin du panier à 3-pts. Kawhi Leonard (22 points) vient soutenir Batum et les Clippers prennent le large en remportant ce troisième quart-temps de quinze points (99-77). Los Angeles ne sera plus inquiété de la partie et peut tranquillement filer vers une victoire 124-112. Un succès précieux dans la course à la quatrième place à l'Ouest, qui est toujours en possession de Phoenix. Nicolas Batum termine cette rencontre avec 24 points et un superbe 8/10 à 3-pts. Pour Chicago, c'est un petit coup d'arrêt après deux victoires d'affilée, mais la franchise conserve néanmoins sa dixième place à l'Est.