Ce n'était pas une grande nuit pour les Français, puisqu'ils étaient cinq à jouer, mais ont cumulé seulement 24 points, à 8 sur 26 aux tirs ! Mais on retiendra tout de même la performance honnête de Frank Ntilikina, qui a effectué son retour à la compétition, après 28 matchs où il était blessé au genou ou non retenu par le coach. Le meneur de 24 ans, qu'on n'avait plus vu sur un parquet depuis le 29 décembre, a joué 23 minutes et a marqué 7 points (3 sur 6 aux tirs dont 1/3 à 3pts), délivré 2 passes et intercepté 3 ballons lors de la victoire de New York contre Sacramento (140-121). Le Français a profité de l'absence d'Elfrid Payton pour se montrer un peu. A lui de confirmer contre Indiana samedi.