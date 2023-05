Les Lakers ont clairement bien mieux commencé la partie que dans le Game 1 où ils avaient été dominés au rebond et dans l'intensité. Là, la défense est en place. LeBron James et Anthony Davis sont discrets offensivement mais Los Angeles est présent au rebond et les débats sont équilibrés dans ce premier quart-temps (27 partout).

En deuxième quart-temps, et avec onze points, Rui Hachimura fait énormément de bien aux Californiens. Le Japonais est juste et ne manque pas un tir ! Les Lakers prennent ainsi jusqu'à onze points d'avance. Nikola Jokic (23 points, 17 rebonds, 12 passes) monte certes en pression mais Denver est néanmoins derrière à la pause (48-53), bien bloqué par une équipe de Los Angeles très appliquée en défense.

Maladroits dans cette deuxième manche, LeBron James et Anthony Davis (18 points et 22 points) commencent à se montrer en troisième quart-temps, mais les Lakers lâchent un peu de terrain (76-79). Le dernier acte appartient à Jamal Murray. Alors qu'on entrait dans la fin de partie, le meneur de jeu va enchaîner les paniers à 3-pts qui vont faire très mal aux Lakers. Michael Porter Jr. en ajoute un aussi et James et compagnie sont dans les cordes.

Avec 23 points dans ce dernier acte, Murray (37 unités) a évidemment fait la différence mais les Lakers, comme dans le Game 1, ne lâchent pas si vite. Un panier primé d'Anthony Davis redonne d'ailleurs de l'espoir. Finalement, la victoire de Denver va être scellée aux lancers-francs (108-103). Les Nuggets ont eu chaud mais ils mènent 2-0 avant de s'envoler vers Los Angeles.