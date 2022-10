Ja Morant n'aura pas mis longtemps avant d'exploser les compteurs cette saison. Après un premier match à 34 points contre New York, le meneur de jeu des Grizzlies est monté d'un cran face à Houston avec 49 points ! Surtout, il n'y a rien à jeter dans sa prestation : 17/26 au shoot, 5/6 à 3-pts et 10/13 aux lancers-francs. Le All-Star de Memphis a été obligé d’élever son niveau car Desmond Bane et Tyus Jones, en étant très maladroits, sont passés à côté de la rencontre. Il s'est surtout montré en troisième quart-temps avec 19 unités, puis avec cinq points de suite dans le dernier quart-temps, et en plantant des paniers primés.

Déjà fabuleux avec ses qualités offensives en pénétration, peut-on ralentir Morant s'il se met à frapper de loin dans ces proportions et avec cette efficacité ? « Je ne crois pas. Quel match phénoménal de la part de Ja Morant ! Il a été en mode attaque pendant tout le match », estime son coach Taylor Jenkins. « Cela change tout car c’est un joueur qui pénétrait », ajoute Stephen Silas, l'entraineur de Houston. « Il faut accepter qu’il prenne des tirs à 3-points, et s’il les met, il devient très, très, très difficile à défendre. »

Morant va-t-il devenir une vraie menace à 3-pts cette saison ? C'est possible, surtout que Jaren Jackson Jr. est absent en ce moment et la star de Memphis doit porter son équipe. Il peut ainsi montrer ses progrès. « Ce n’est que du travail », explique-t-il. « Je me suis enfermé à la salle, et j’ai pris le maximum de tirs possibles. J’ai continué jusqu’à ce que mes tirs tombent dedans. »