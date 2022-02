Ce sont deux équipes en piteuse forme qui s'affrontaient vendredi dans l'Utah. Le Jazz, privé de Rudy Gobert et qui restait sur sept défaites en neuf matchs mais qui pouvait compter sur le retour de Donovan Mitchell, recevait Brooklyn, qui venait de perdre ses six derniers matchs et qui était privé de Kevin Durant et James Harden, mais pas de Kyrie Irving. Et au final, c'est la franchise de Salt Lake City qui l'a emporté 125-102. Le Jazz a mené cette rencontre de bout en bout et a même compté jusqu'à 34 points d'avance, à la fin du troisième quart.

Mitchell n'a pas raté son retour, en inscrivant 27 points et délivrant 6 passes, pendant que Bojan Bogdanovic assurait 19 points et 11 rebonds et Hassan Whiteside 15 points et 8 rebonds. En face, Cam Thomas a marqué 30 points et Kyrie Irving 15 (plus 6 passes), mais les Nets n'ont pas existé. Ils ont désormais perdu leurs sept derniers matchs et se retrouvent sixièmes de l'Est, avant de se rendre à Denver dimanche. Le Jazz est quant à lui quatrième de l'Ouest, et recevra New York dimanche. Rudy Gobert est très proche d'un retour, a fait savoir la franchise.