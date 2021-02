Revoilà Milwaukee aux affaires. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Bucks ont disposé des Portland Trail Blazers (134-106). Une victoire particulière aisée pour l'actuel deuxième du classement de la conférence Est. Ce probant succès met ainsi également fin à une série de deux défaites de rang pour les partenaires de Giannis Antetokounmpo (18 points, 4 rebonds, 6 passes décisives) ou bien encore de Jrue Holiday. C'est d'ailleurs ce dernier qui a bouclé cette rencontre en tant que meilleur marqueur de sa franchise, avec un bilan de 22 points, 7 rebonds ainsi que 6 passes décisives. Le joueur a même été particulièrement bien suppléé par Bobby Portis, dont le bilan final s'élève à 21 points et 8 rebonds. Il ne termine toutefois pas meilleur marqueur de la rencontre. En effet, cet honneur revient à Nassir Little. Malgré ses 30 points, ses 6 rebonds et sa passe décisive, le pensionnaire de Portland n'a donc pas pu empêcher la défaite des siens. Les Trail Blazers pointent à la neuvième place du classement de la conférence Ouest.