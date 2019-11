Les Bucks sont intraitables. Les Hawks en ont fait l’amère expérience à Milwaukee en étant submergés dès le premier quart (33-17). Les visiteurs ont bien redressé la tête par la suite, pointant même en tête à l’entame de la dernière ligne droite, mais les leaders de la Conférence est ont néanmoins eu le dernier mot 111-102.

Et une fois encore, Giannis Antetokounmpo a été le premier artisan de cette victoire, le MVP en titre compilant 30 points à 12 sur 23 aux tirs et 10 rebonds. Dans son sillage, quatre joueurs ont émargé à plus de dix points, dont Khris Middleton, auteur de 16 points pour son retour de blessure.

Chez les Hawks, Jabari Parker et Trae Young ont eu beau avoir la main chaude, avec respectivement 33 points-14 rebonds et 29 points-7 passes, leurs efforts n’ont pas suffi.