Le Heat avait décidé de commencer avec intensité cette première manche chez les Celtics. Bam Adebayo (20 points) et surtout Jimmy Butler sont tranchants dès les premiers instants. Boston a une réponse collective, avec notamment un Robert Williams III présent au rebond offensif. Les débats sont équilibrés dans ce premier quart-temps (30-28).

Dans le deuxième, Kyle Lowry fonctionne comme une étincelle. Le meneur de jeu inscrit plusieurs paniers de loin et le Heat bouscule les finalistes 2022. Cela ne dure qu'un temps car Jayson Tatum et Jaylen Brown trouvent des solutions en attaque. Marcus Smart distribue beaucoup de bonnes passes décisives et les Celtics passent un 20-5. Ils sont ainsi logiquement en tête à la mi-temps (66-57).

En troisième quart-temps, le Heat devient bien plus adroit à 3-pts, avec un 6/9 dans cet exercice. Les joueurs d'Erik Spoelstra trouvent des tirs ouverts et offensivement, ils marchent sur les Celtics, avec un gros 27-9. Butler enchaîne les paniers également et Boston est dans les cordes avant le dernier acte (91-103).

Les Celtics réagissent avec un 7-0 mais Butler (35 unités) est encore là pour répondre. Il fait ensuite la différence en défense avec des ballons volés car il est moins précis en attaque. Tout comme Jayson Tatum (30 points) qui passe à côté de ce money-time. Si brillant dans le Game 7 contre Philadelphie (51 points), l'ailier accumule les ballons perdus par manque de lucidité. Miami est solide pour conclure et s'impose 116-123. Mené à 1-0 à domicile, Boston est déjà dos au mur !