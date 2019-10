Troisième match de la saison pour Brooklyn et déjà une deuxième défaite pour la franchise new yorkaise. Et comme lors du match d’ouverture perdu face aux Wolves, Kyrie Irving n’a pourtant pas ménagé sa peine face aux Grizzlies.

Après avoir planté 50 points contre Minnesota, l’ancien Celtic a cette fois compilé 37 points à 11 sur 27 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes. Une performance de choix restée vaine puisque Memphis a eu le dernier mot en prolongation (134-133) et ce malgré les 27 points de Caris Levert ou les 14 points et 13 rebonds de Jarrett Allen.

Car les Grizzlies, qui avaient compté jusqu’à 14 points d’avance dans le deuxième quart avant de se faire rejoindre, ont pu s’appuyer sur leur verve collective avec pas moins de sept joueurs à plus de 10 points parmi lesquels Ja Morant, auteur de 30 points, Dillon Brooks, 21 points au compteur, ou encore Jonas Valanciunas, également précieux du haut de ses 16 points et 11 rebonds. Mais le héros de la soirée s’appelle Jae Crowder, auteur du tir primé de la victoire au buzzer.