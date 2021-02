Les Clippers ont été battus ce jeudi sur le parquet de Memphis, et assez largement : 122-94 ! Face aux neuvièmes de la Conférence Ouest, les dauphins de Utah ont débuté correctement le match, avec de s'écrouler en deuxième mi-temps. Alors que les Clippers avaient mené de sept points en fin de premier quart, ils ont ensuite complètement perdu le fil, à l'image de leurs deux stars, Kawhi Leonard et Paul George, qui finissent à seulement 17 (42,9% de réussite aux tirs) et 13 points (25%). Les Grizzlies, qui menaient 61-53 à la mi-temps, n'ont cessé de creuser l'écart, qui a atteint +30 dans le money-time. Tyus Jones (24 ans) s'est offert son record en carrière, en inscrivant 20 points en 15 minutes, à 9 sur 11 aux tirs. Dillon Brooks l'a bien aidé, avec ses 19 points, alors que Jonas Valanciunas a signé un gros double-double (16pts, 15rbds). Les Clippers auront l'occasion de se venger dès ce vendredi, puisqu'ils affrontent de nouveau les Grizzlies.