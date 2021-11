L’incroyable série ses Suns se poursuit ! En déplacement à Brooklyn, leader de la Conférence Est, Phoenix a signé une impressionnante seizième victoire d’affilée, sur le score de 107-113. Les vice-champions en titre ont mené cette rencontre de bout en bout, avec une avance qui a grimpé jusqu’à +22 en début de dernier quart. Les hommes de Steve Nash n’ont pas réussi à trouver de réponse face à des Suns déchaînés, qui ont entamé le match avec un 34-20. Devin Booker a marqué 30 points et Chris Paul 22, ce qui fait de lui le premier joueur de l’histoire à atteindre les 20 000 points, 10 000 passes et 5 000 rebonds en carrière en saison régulière !

Menés de vingt points au milieu du deuxième quart, les Nets de Kevin Durant (39pts, 9rbds, 7pds, 4int) et James Harden (12pts, 13rbds, 14pds mais aussi 7 ballons perdus !) sont revenus à -5, mais ont finalement lâché de nouveau. Phoenix se retrouve donc à une victoire de la plus longue de série de son histoire (17), qui date de 2006-07. Et pour égaler le record, les Suns devront battre Golden State, le leader de la Conférence Ouest, mardi. Voilà une affiche qui promet énormément !