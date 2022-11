La journée s'est mieux finie qu'elle n'avait commencé chez les Sixers, sanctionnés de la perte des deuxièmes tours de Draft en 2023 et 2024, par la NBA, pour avoir négocié les venues de P.J. Tucker et Danuel House Jr, avant l'ouverture du marché des transferts, avec une victoire chez les Wizards (118-111). Le premier (13 pts, 5 rbds) a d'ailleurs contribué à ce quatrième succès en cinq matches, devant beaucoup à la performance complète de James Harden (23 pts, 17 passes, 7 rbds) et aux 28 points de Tyrese Maxey, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités en attaque, en l'absence de Joel Embiid, malade. Voilà Philly à l'équilibre (4/4) après cette troisième victoire de rang, Washington repassant en négatif (3/4), malgré les efforts de Kristaps Porzingis (32 pts, 9 rbds).