Qui l'eut crû ? Les Lakers fanny à l'issue de la pré-saison et à l'aube de ce nouvel exercice (le coup d'envoi sera donné mardi) dont ils seront inévitablement l'un des grands favoris. C'est en effet sur un zéro pointé que les Californiens et leur armada de luxe ont tourné le dos jeudi soir à cette période de préparation traditionnelle en NBA. Déjà battue lors de leurs cinq premières sorties, la dernière comprise alors que pour la première fois, les Lakers avaient aligné leur Big Three, la franchise de Los Angeles a bu une sixième fois la tasse en six rencontres, sur le parquet de Sacramento (116-112).

Le pire, c'est que les joueurs de Franck Vogel pouvaient de nouveau compter sur leur trois superstars : LeBron James, Anthony Davis et le dernier arrivé Russell Westbrook. Les deux premiers (30 points, 6 rebonds, 6 passes, 2 contres en 29 minutes pour James, 14 points, 12 rebonds, 2 contres pour Davis malgré un inquiétant 5 sur 18 aux tirs) n'ont pas démérité. Westbrook (18 points, 5 passes, 3 rebonds) non plus. Mais tout est loin d'être encore parfait, et les réglages restent à travailler, au même titre que les automatismes.