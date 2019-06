C'est fait ! Il flotte comme un parfum de révolution en NBA, où le trophée Larry O'Brien, qui avait ses habitudes en Californie depuis quelques années, va quitter la baie de San Francisco pour rejoindre le grand Nord, et poser ses valises pour la toute première fois au Canada. Les Toronto Raptors ont en effet conquis le tout premier titre de leur histoire en chipant la couronne sur la tête des doubles champions sortants, les Golden State Warriors. Accablés par les blessures, les hommes de Steve Kerr ont rendu les armes lors du match 6 (110-114), qui se transforme en cérémonie d'adieu amère pour l'Oracle Arena, bientôt détruite, et qui aura vu ses favoris s'incliner à domicile à trois reprises lors de ces Finales.

Board man gets champagne! pic.twitter.com/YvlnleQOW9 — Toronto Raptors (@Raptors) June 14, 2019

L'espoir était revenu chez les Warriors avec la victoire acquise à Toronto trois jours plus tôt, dans une rencontre où ils ont vu Kevin Durant revenir d'une blessure au mollet... et rechuter gravement, victime d'une rupture du tendon d'Achille. La perte du MVP des deux dernières Finales était déjà un sacré coup dur, auquel s'est ajouté pendant le match 6 la chute d'un autre élément majeur, Klay Thompson. Meilleur marqueur du match avec 30 points, le shooteur des Dubs s'est blessé au genou en fin de troisième quart-temps, victime d'une faute rugueuse de Danny Green, une faute de Playoffs, alors qu'il partait au panier. Ressorti des vestiaires pour tirer ses lancers francs, en boitant sévèrement, Thompson ne pouvait plus continuer. On apprendra plus tard qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés...

Leonard parfaitement entouré

C'est sans lui que les Warriors ont tenté de résister, eux qui menaient au score dans le quatrième quart-temps, dans un match toujours très serré. Ils s'en étaient sortis pratiquement par miracle lors du match précédent, portés par les tirs décisifs des "Splash Brothers", Thompson et Curry. Sans son compère, Stephen Curry était sans doute un peu trop seul, pas dans son meilleur soir au niveau de l'adresse (21 points à 3/11 à trois points), et il a manqué le tir de la gagne dans les dernières secondes. Il lui faudra attendre encore pour décrocher le titre de MVP des Finales, la principale distinction qui manque à son palmarès.

Cet honneur revient en toute logique à Kawhi Leonard, déjà récompensé en 2014 lors du dernier titre des Spurs. Meilleur joueur des deux côtés du terrain, sur ces Finales et durant l'ensemble des Playoffs, l'ancien de San Antonio a été le parfait leader d'un groupe très complet. Puisque si Leonard a inscrit n'a inscrit "que" 22 points lors du match du titre (28,5 points de moyenne sur en finale), il a été parfaitement entouré par Kyle Lowry, auteur de 26 points, et par l'épatant Pascal Siakam, 26 points lui aussi, et auteur du panier décisif à une poignée de secondes de la fin. On n'oubliera pas aussi les 38 points du duo Van Vleet-Ibaka en sortie de banc, et l'apport pas toujours quantifiable du vieux soldat Marc Gasol.

Ces Raptors, bâtis par le GM Masai Ujiri, qui signe un petit chef d'oeuvre de management, après avoir transféré l'été dernier le meilleur joueur de l'équipe (DeRozan), et guidés par un coach débutant, Nick Nurse, auront donc réussi le coup parfait. Ils ont éteint en Playoffs le probable futur MVP de la ligue, Giannis Antetokounmpo, éliminé au tour précédent avec ses Milwaukee Bucks. Ils ont ensuite dominés en finale la meilleure équipe de la décennie, il est vrai victime d'une hécatombe dans ses rangs, mais il serait injuste de parler de titre au rabais pour Toronto. La fête, à Jurassic Park, promet en tout cas d'être mémorable.