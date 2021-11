Malgré un énorme Donovan Mitchell (37 points et 7 passes), le Jazz est tombé. En déplacement en Floride, Utah a en effet concédé sa deuxième défaite de la saison cette nuit sur le parquet de Miami (118-115). Dominateur durant presque toute la rencontre, le Heat a joué à se faire peur sur la fin. Alors que l'écart était de +19 dans les dernières minutes, les coéquipiers de Rudy Gobert (8 points et 8 rebonds) ont réussi à revenir à quelques longueurs seulement en toute fin de match.

Dans le dur, les joueurs d'Erik Spoelstra ont cependant réussi à tenir bon et à ne pas tout gâcher. Le trio floridien Tyler Herro (29 points), Jimmy Butler (27 points et 6 passes) et Kyle Lowry (20 points, 12 rebonds et 10 passes) a notamment dû sortir le grand jeu pour signer une 7eme victoire cette saison et faire tomber le Jazz. De quoi faire oublier le dernier revers contre Boston (78-95).

Dans le même temps, l'autre gros coup de la nuit est à mettre au crédit de Philadelphie. Quelques jours après avoir battu Chicago à domicile, les Sixers ont remis ça dans leur salle (105-114). Si les Bulls ont globalement mieux démarré à l'United Center, les joueurs de Doc Rivers se sont accrochés pour prendre les commandes en fin de 2eme quart-temps. Derrière, portée notamment par Joel Embiid (30 points et 15 rebonds), Philadelphie s'est échappée avant de voir les Bulls revenir fort. En effet, sous l'impulsion de Zach LaVine (32 points et 9 rebonds) et de DeMar DeRozan (25 points), Chicago est même repassée en tête durant les dernières minutes (97-96), mais les visiteurs ont su terminer le travail et les battre à nouveau. Avec désormais six succès de suite, Philly domine la conférence Est.

Les Lakers se ratent, Phoenix et Dallas au rendez-vous

De leur côté, toujours privés de LeBron James, les Los Angeles Lakers ont connu une nouvelle défaite, la 5eme de la saison en dix matchs, à Portland (105-90). Grâce notamment au duo Damian Lillard (25 points) et Jusuf Nurkic (15 points et 17 rebonds), les Blazers ont enchaîné un deuxième succès de suite face à une équipe californienne presque méconnaissable. Alors que Malik Monk (13 points) a terminé meilleur scoreur des Lakers, Anthony Davis (malade, il a joué sept minutes) et Russell Westbrook (8 points, à 1 sur 13 aux tirs, 9 rebonds et 6 passes) n'ont pas pesé lourd. Un peu plus tôt, les Denver Nuggets s'en étaient sortis d'un rien face aux Houston Rockets (95-94), avec un Nikola Jokic en grande forme (28 points et 14 rebonds), et se reprennent après deux défaites.

Si Boston réalise un début saison compliqué, les Celtics ont chèrement vendu leur peau à Dallas (107-104). Dans un match qui s'est transformé en duel entre Luka Doncic (33 points, 9 rebonds et 5 passes) et Jayson Tatum (32 points et 11 rebonds), c'est le joueur des Mavericks qui a eu le dernier mot. Cela fait donc six victoires en neuf matchs pour les Texans, qui pointent au 3eme rang à l'Ouest. Enfin, dans une affiche qui sent bon les derniers playoffs, Phoenix est venu à bout des Hawks dans l'Arizona (121-117) et en sont désormais à quatre succès de suite. Pour cela, Devin Booker (38 points) a fait très fort, tout comme Chris Paul (16 points et 12 passes), pour contrer un Trae Young (31 points et 13 passes) tout aussi inspiré. Après un 40-27 pour Atlanta lors du 3eme quart-temps, les Suns ont répliqué par un 35-19 lors du dernier et ainsi l'emporter. Si ça va plutôt bien sportivement pour ces derniers, les joueurs de Nate McMillan ne comptent eux que quatre victoires en dix matchs.