Caris LeVert a été géant ! L’arrière de Brooklyn a basculé dans une autre dimension, mardi soir sur le parquet du TD Garden pour permettre à Brooklyn d’arracher la victoire après prolongation contre Boston (129-120). Privés de leur meilleur atout Jayson Tatum, laissé au repos, les Celtics ont été emportés par la tornade LeVert alors qu’ils semblaient se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire, deux jours après avoir cédé en prolongation déjà face à Houston à domicile. Avec 21 points d’avance dans le dernier quart-temps, les C’s pouvaient voir venir. Ils ne pouvaient pas se douter en revanche que l’un des joueurs adverse allait prendre feu et rejoindre le cercle fermé des joueurs ayant marqué plus de 50 points cette saison, un cercle de surcroît uniquement réservé jusqu’alors aux superstars de la ligue uniquement. Mais mardi soir, l’arrière des Nets n’avait rien à envier aux Harden, Lillard, Beal, Antetokounmpo ou autre Trae Young.

Ce que LeVert a réussi face à Boston, aucun des monstres de NBA ne l’a d’ailleurs réussi. Le héros de la soirée a ainsi inscrit 26 points dans le seul quatrième quart-temps (51 au total pour les Nets dans ce quart-temps, record de l’histoire pour une franchise), obtenu trois lancers-francs dans une position inimaginable avant de tous les rentrer pour envoyer son équipe en prolongation puis marqué… tous les points (11) de Brooklyn dans cette période de jeu supplémentaire. Un finish venu d’ailleurs de Levert, auteur de 37 points sur le dernier quart-temps et la prolongation, contre… 36 pour l’équipe de Boston au complet, qui lui a permis de terminer avec des stats vertigineuses (51 points à 17 sur 26 aux tirs, dont 5 sur 10 à trois points, 4 rebonds et 5 passes) et assurément l’une des copies les plus dingues de la saison. La plus grandiose de sa carrière, ça, c’est certain.