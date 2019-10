Tout ça pour ça… Kyrie Irving a eu beau livrer une performance majuscule, avec au final 50 points à 17 sur 33 aux tirs dont 7 sur 14 à trois points, 8 rebonds et 7 passes, les Nets ont démarré leur saison par une défaite à domicile, les New Yorkais, après avoir compté jusqu’à 17 points de débours dans le deuxième quart (35-52), s’inclinant finalement en prolongation (126-127). Et l’ancien Celtic pourra nourrir d’autant plus de regrets qu’il a manqué le tir de la victoire dans les ultimes secondes.

Malgré la déception, le meneur new yorkais préférait néanmoins voir le verre à moitié plein à l’issue de la rencontre. "C'est un excellent point de départ, a-t-il ainsi déclaré au micro d’ESPN. On aurait évidemment aimé l’emporter devant notre public, mais on aura une autre chance vendredi et il y a de quoi être confiant après notre prestation de ce soir."

Towns a fait très fort

Car si Kyrie Irving a brillé, au point de battre le record de points pour un premier match dans une équipe, jusque-là détenu par Kiki Vandeweghe, auteur de 47 points avec les Blazers en 1984, il n’a pas été le seul à se mettre en évidence. Dans son sillage, Caris Levert a notamment inscrit 20 points et Taurean Prince compilé 15 points et 11 rebonds. Des efforts rendus vains par la discrétion du banc, seul Spencer Dinwiddie apportant sa pierre à l’édifice avec 14 points à 6 sur 13.

A l’inverse côté Wolves, si Karl-Anthony Towns a démarré la saison pied au plancher, terminant avec 36 points à 11 sur 22 aux tirs et 14 rebonds, et si Andrew Wiggins a fini par inscrire 21 point malgré un piètre 10 sur 27 aux tirs, les remplaçants ont également pesé avec notamment 14 points pour Josh Okogie ou 10 unités pour Jake Layman. Un apport décisif.