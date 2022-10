Pour Rudy Gobert et les Wolves, il faudrait presque prévoir un calendrier qui opposerait chaque soir la franchise du Minnesota à Oklahoma City. Quarante-huit heures après que les retrouvailles entre l'ex-pivot du Jazz et Utah se sont bien mal passées pour le Français, de surcroît "posterisé" (par le Finlandais Lauri Markkanen) au cours de cette partie l'opposant à l'unique équipe qu'il avait connue depuis son arrivée en NBA avant d'être tradé chez les Wolves cet été, le triple meilleur défenseur de la ligue et sa nouvelle équipe se sont repris face à... OKC. Hasard de l'agenda, c'est contre cette même équipe du Thunder que Gobert avait disputé sa toute première rencontre sous ses nouvelles couleurs, quatre jours plus tôt sur le parquet des Wolves. "Gobzilla" avait été monstrueux (23 points, 16 rebonds) et signé son premier double-double, lui qui les accumulait avec le Jazz depuis quelques saisons. Pour son baptême du feu avec Minnesota, le natif de Saint-Quentin avait même été tout près de marquer... à trois points (il s'en était fallu de quelques centimètres pour qu'il se situe encore derrière la ligne lorsqu'il avait déclenché ce tir quelque peu venu d'ailleurs).

Premiers points en NBA pour Dieng

Face à Utah, Gobert avait fait un malheur aux rebonds (23 prises), mais avait dû se contenter de 9 points. Dimanche, la deuxième confrontation entre les Wolves et le Thunder, mais cette fois dans l'Oklahoma, l'a non seulement inspiré lui de nouveau, mais elle a également donné des ailes à son équipe, qui a tout de suite renoué avec le succès après son coup d'arrêt de vendredi dernier. Minnesota l'a emporté 116-106 lors de cette rencontre qui a permis à Ousmane Dieng, l'ailier français d'OKC, bien que battu, de marquer ses premiers points en NBA. Quant au numéro 27 des Wolves, il s'est offert son deuxième double-double (15 points, 15 rebonds, et 1 contre). Le deuxième en trois matchs et le deuxième face au Thunder.